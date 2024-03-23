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Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Законом излагается в новой редакции часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, согласно которой собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юрлицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, говорилось в заключении Совфеда.

При этом также должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов.

Законом уточняется, что в случае если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, они вправе обратиться за защитой в суд.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.