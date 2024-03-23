Путин подписал закон о посуточной аренде квартир с соблюдением прав соседей

Законом излагается в новой редакции часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса РФ, согласно которой собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юрлицу на основании договора аренды или ином законном основании при условии обеспечения соблюдения прав и законных интересов соседей, говорилось в заключении Совфеда.