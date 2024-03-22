Акции Apple упали после исков против компании

Кроме того, в четверг министерство юстиции и власти 16 американских штатов подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов. Согласно сообщению на сайте минюста, Apple незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа. Компания также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.