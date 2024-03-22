Акции Apple упали после исков против компании

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Акции американского технологического гиганта Apple упали в цене на 4% по итогам торгов четверга после того, как против компании были поданы два иска, следует из данных торгов.
Так, акции Apple подешевели по итогам прошлых торгов на 4,09%, до 171,37 доллара за ценную бумагу.
В четверг иск к Apple подали американские Meta*, Microsoft, Spotify, соцсеть X и Match Group (владеет сервисом знакомств Tinder), несогласные с намерением корпорации взимать комиссию в 27% за покупки, совершаемые вне магазина приложений App Store. Компании считают такую практику наносящей ущерб потребителям и разработчикам.
Кроме того, в четверг министерство юстиции и власти 16 американских штатов подали иск к Apple за монополизацию рынка смартфонов. Согласно сообщению на сайте минюста, Apple незаконно сохраняет монополию на смартфоны, выборочно налагая договорные ограничения на разработчиков и отказывая им в критических точках доступа. Компания также блокирует приложения, продукты и услуги, которые сделали бы пользователей менее зависимыми от iPhone.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, «умных» часов и программного обеспечения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.