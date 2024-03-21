Ученые открыли пользу экономической рецессии для здоровья

Однако команда ученых под руководством Финкельштейн выяснила, что во время рецессии 2007−2009 годов уровень смертности среди американцев с поправкой на возраст снижался на 0,5% на каждый скачок уровня безработицы на один процентный пункт (п.п.). Проще говоря: чем выше был уровень безработицы, тем дольше жили люди, особенно пожилые и те, кто не имел высшего образования.