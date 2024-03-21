Рубль укрепился вопреки ожиданиям экспертов о его снижении

Фиксинг — процесс, в результате которого устанавливается общепризнанная единая цена финансового актива, бенчмарк. В данном случае речь идет о валюте. По регламенту Мосбиржи для фиксинга берется курс не за весь торговый день, а за короткий период — с 12:15 до 12:30. Единый курс устанавливается для расчетов по конкретным операциям с фьючерсами и опционами.