Рубль укрепился вопреки ожиданиям экспертов о его снижении

Курс доллара к рублю (USD/RUB) снизился, за 12 минут опустившись на 67 копеек, или 0,73%, по сравнению с закрытием предыдущего дня. Если на 12:09 мск американская валюта торговалась на уровне 92,2375, то к 12:21 мск пара снизилась до ₽91,5775.
Однако затем курс доллара отскочил вверх и на 12:36 мск торговался на уровне ₽91,8875.
Ранее эксперты отмечали, что на торгах 21 марта может наблюдаться повышенная волатильность из-за большого числа сделок, совершаемых в период расчета фиксинга для исполнения квартального фьючерса на пару доллар/рубль и привязанных к нему опционов.
Фиксинг — процесс, в результате которого устанавливается общепризнанная единая цена финансового актива, бенчмарк. В данном случае речь идет о валюте. По регламенту Мосбиржи для фиксинга берется курс не за весь торговый день, а за короткий период — с 12:15 до 12:30. Единый курс устанавливается для расчетов по конкретным операциям с фьючерсами и опционами.
«Столь небольшой промежуток времени для расчета фиксинга и низкая ликвидность валютного рынка допускают сильную реакцию курса на сделки (даже не самые крупные), проводимые в эти 15 минут», — указывал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Причинами концентрации сделок могут быть как желание участников торгов закрыть собственные риски, так и попытки манипуляции курсом с целью извлечения прибыли по фьючерсам и опционам, пояснил Полевой.
Эксперты спрогнозировали колебания рубля на торгах 21 марта.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидал, что колебания курса могут составить до ₽1−2 за доллар, но они будут кратковременными. По оценкам экспертов «СберИнвестиций», рубль 21 марта мог ослабнуть до ₽93 за доллар.
«Рубль фиксинг пережил», — позднее отметил Дмитрий Полевой. По его словам, ожидалось резкое ослабление рубля, однако «фиксинг прошел по обратному сценарию». Сейчас эксперт ожидает постепенного движения пары доллар/рубль к отметке ₽90.
Комментируя начало торгов 21 марта, аналитики ФГ «Финам» отметили, что рубль укрепляется в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке. По их словам, ставка, вероятно, останется неизменной, что будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты.