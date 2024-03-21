Мужчина нашел $11 тыс. в купленном на аукционе чемодане

Он рассказал, что на аукционе продавали потерянный в аэропорту чемодан. Предмет был выставлен на торги спустя 100 дней после того, как владелец багажа не был найден. При этом цена, которую покупатель заплатил за вещь, была $14.
По возвращении домой он вскрыл чемодан и обнаружил деньги, всего он нашел $11 тыс.
Обычно в таких чемоданах с аукционов покупатели находят одежду, гигиенические средства и прочие вещи, которые люди берут с собой в путешествия, добавляет «Газета.Ru».
Ранее, 12 марта, на аукцион в Великобритании выставили банкноту Банка Англии 1894 года номиналом £100. Издание отметило, что купюра является редчайшей и находится во «впечатляющем» состоянии. Эксперты оценили банкноту в £30 тыс. (почти 3,5 млн рублей).