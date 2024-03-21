Индекс S&P 500 превысил 5200 пунктов и обновил исторический максимум

Индекс S&P 500 по итогам торгов 20 марта вырос на 0,89%, до 5224,62 пункта, достигнув нового исторического максимума. При этом в ходе торговой сессии значение индекса поднималось до 5226,19 пункта. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 марта 2024 года, когда бенчмарк находился на уровне 5189,26 пункта.
Как пишет Bloomberg, акции американских компаний выросли на фоне сообщения ФРС о завершении цикла повышения ставок. Рынок ожидает, что окончание агрессивного цикла повышения ставок ФРС будет продолжать способствовать росту прибылей компаний.
20 марта по итогам двухдневного заседания ФРС вновь оставила ставку в диапазоне 5,25−5,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции отметил, что ставка, «вероятно, находится на своем пике» и, скорее всего, будет уместно снизить ставки позднее в этом году.
Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция «заметно снизилась в прошлом году», но по-прежнему слишком высока, выше долгосрочной цели в 2%. В то же время он сообщил, что ограничительная политика ФРС оказывает понижательное давление на инфляцию и экономическую активность. По словам Пауэлла, высокие процентные ставки оказывают давление на инвестиции в бизнес.
Обновленные прогнозы показали, что 9 из 19 высших руководителей ФРС высказались за снижение ставки до 4,5−4,75% к концу года. «Скорее всего, речь идет о трех этапах (по 25 б.п.), фактически возможны два или даже один. Более сдержанный подход могут спровоцировать коррекцию на американском рынке акций или замедление экономики», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.
«В целом это был весьма обнадеживающий набор данных, который повлиял на рынки, увеличивая вероятность того, что ФРС может снизить процентные ставки на июньском заседании», — цитирует Bloomberg аналитика Global X Мишель Клювер. Эксперт Glenmede Джейсон Прайд при этом отмечает, что ФРС по-прежнему настойчиво следит за инфляцией.
«Инвесторы должны ожидать, что снижение ставок окажется в центре внимания, как только ФРС станет увереннее в том, что инфляция находится вблизи целевого показателя в 2%, что может произойти во второй половине этого года», — отметил он.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, заявления ФРС можно назвать нейтральными, однако американский рынок акций воспринял итоги заседания позитивно. Причина такой реакции — в подтверждении ФРС готовности к снижению процентной ставки, при этом продажа ценных бумаг с баланса уже не обсуждается. По оценкам Холоденко, новая цель S&P 500 находится на уровне 5300 пунктов.
Ставка на уровне 5,25−5,5% находится с июля 2023 года и является максимальной за 23 года. ФРС начала агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики два года назад в ответ на всплеск инфляции, которая на пике достигала максимума за 40 лет.