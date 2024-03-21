Индекс S&P 500 превысил 5200 пунктов и обновил исторический максимум

Обновленные прогнозы показали, что 9 из 19 высших руководителей ФРС высказались за снижение ставки до 4,5−4,75% к концу года. «Скорее всего, речь идет о трех этапах (по 25 б.п.), фактически возможны два или даже один. Более сдержанный подход могут спровоцировать коррекцию на американском рынке акций или замедление экономики», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко.