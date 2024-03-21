ЦБ утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз

«В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью ₽1 будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью ₽0,01 каждая», — заявили в «Норникеле».
21 марта ЦБ принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля». Сама же конвертация акций будет осуществлена на десятый рабочий день с момента государственной регистрации, то есть 4 апреля 2024 года.
Конвертация проводится по данным записей на счетах, открытых регистратором, который ведет реестр владельцев акций «Норникеля», на день конвертации.
Акции «Норникеля» на торгах Московской биржи отреагировали на сообщение ростом. По состоянию на 18:07 мск бумаги подорожали на 1,68% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до ₽15052 за бумагу. К 18:14 мск рост замедлился до 1,3%, а цена бумаг скорректировалась до ₽15000 за акцию.
Ранее директор департамента по работе с инвесторами компании Михаил Боровиков сообщал, что сплит акций может завершиться к апрелю 2023 года.
«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Консолидированная выручка «Норникеля» по МСФО за 2023 год составила $14,4 млрд, сократившись на 15% год к году вследствие снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. Показатель EBITDA снизился на 21% — до $6,9 млрд вследствие сокращения выручки, при этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне, составив 48%. Чистая прибыль в 2023 году составила $2,87 млрд по сравнению с $5,9 млрд в 2022 году.
В начале 2024 года «Норникель» выплатил дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на одну обыкновенную акцию.
Марина Мазина, Попов Евгений