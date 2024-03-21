ЦБ утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз

Консолидированная выручка «Норникеля» по МСФО за 2023 год составила $14,4 млрд, сократившись на 15% год к году вследствие снижения цен реализации на никель, палладий, родий и медь. Показатель EBITDA снизился на 21% — до $6,9 млрд вследствие сокращения выручки, при этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне, составив 48%. Чистая прибыль в 2023 году составила $2,87 млрд по сравнению с $5,9 млрд в 2022 году.