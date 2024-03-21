Акции Micron взлетели на 18% на ожиданиях роста из-за развития ИИ

Акции американского производителя полупроводников Micron Technology выросли на 18,18% до $113,75 на постмаркете 20 марта, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Компания опубликовала отчетность за второй квартал 2024 финансового года, который закончился 29 февраля. Показатели компании оказались выше, чем ожидал рынок.
Выручка компании за второй квартал достигла $5,82 млрд против $4,73 млрд за предыдущий квартал и $3,69 млрд за аналогичный период прошлого года. Как пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG, рынок ожидал показатель на уровне $5,35 млрд. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $793 млн по сравнению с чистым убытком в $2,3 млрд за тот же период прошлого года.
Скорректированная прибыль на акцию во втором квартале составила $0,42 против убытка в $0,25, ожидаемого LSEG (ранее Refinitiv). В третьем финансовом квартале Micron планирует получить выручку в диапазоне $6,4-$6,8 млрд, при этом аналитики ожидали показатель на уровне $5,99 млрд.
По словам гендиректора Micron Санджая Мехротра, которые приводятся в пресс-релизе компании, компания может стать одним из крупнейших бенефициаров спроса на ИИ в индустрии чипов. Как передает Bloomberg, на телефонной конференции после публикации отчета Мехротра уточнил, что производитель полупроводников вернулся к прибыльности и добился положительной операционной рентабельности на квартал раньше ожиданий.
Агентство уточняет, что Micron и ее конкуренты выходят из одного из худших спадов, которые пережила индустрия чипов памяти, вызванного слабым спросом на персональные компьютеры и смартфоны. Руководители компаний из этой отрасли с оптимизмом смотрят в будущее, поскольку быстро развивающийся рынок оборудования для искусственного интеллекта помогает производителям чипов вернуться к росту и прибыльности.
Мехротра пообещал инвесторам, что 2024 год ознаменует восстановление отрасли, а в 2025 году будет зафиксирован рекордный уровень продаж. Micron при этом потребуется создать достаточное количество сверхбыстрой памяти, работающей с чипами NVIDIA, чтобы помочь операторам центров обработки данных разрабатывать программное обеспечение для искусственного интеллекта.