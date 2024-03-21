Акции Micron взлетели на 18% на ожиданиях роста из-за развития ИИ

Выручка компании за второй квартал достигла $5,82 млрд против $4,73 млрд за предыдущий квартал и $3,69 млрд за аналогичный период прошлого года. Как пишет CNBC со ссылкой на данные LSEG, рынок ожидал показатель на уровне $5,35 млрд. Компания сообщила о чистой прибыли в размере $793 млн по сравнению с чистым убытком в $2,3 млрд за тот же период прошлого года.