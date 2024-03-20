Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе

Реструктуризацию проведут по кредиту для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года, для финансирования поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года, государственного экспортного кредита для финансирования строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года, а также кредита для финансирования модернизации и расширения металлургического завода «Антильяна де Асеро им. Хосе Марта» на территории Республики Куба от 22 октября 2015 года.
Протоколами предусматривается уточнение порядка погашения задолженности Республики Куба перед Российской Федерацией, начисления и уплаты процентов на соответствующие суммы задолженности. Кроме того, протоколами предусмотрено, что все платежи кубинской стороны осуществляются в пользу Российской Федерации в российских рублях, уточнили в комитете Совфеда по международным делам.
Так, погашение задолженности, накопленной за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года, осуществляется полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 годы. Графиковые платежи, определенные в 2023 — 2027 годах, переносятся на период 2028 — 2040 годов с погашением задолженности равными полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря каждого года и начислением процентов в 2023 — 2033 годах по ставке 1% годовых, в 2034—2040 годах — по ставке 1,5% годовых и их уплатой в период 2028 — 2040 годов в те же даты.