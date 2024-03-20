Совфед одобрил протоколы о реструктуризации четырех кредитов Кубе

Так, погашение задолженности, накопленной за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года, осуществляется полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 годы. Графиковые платежи, определенные в 2023 — 2027 годах, переносятся на период 2028 — 2040 годов с погашением задолженности равными полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря каждого года и начислением процентов в 2023 — 2033 годах по ставке 1% годовых, в 2034—2040 годах — по ставке 1,5% годовых и их уплатой в период 2028 — 2040 годов в те же даты.