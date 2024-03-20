Родственные вязи: нотариусы проверят каждую наследственную сделку

Авторы законопроекта уверены, что изменения помогут бороться с мошенниками. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что эти меры способны значительно сократить число поддельных сделок с недвижимостью умерших людей.
Пойдемте в ЗАГС
Нотариусов обяжут дополнительно проверять сделки с наследством. Сейчас это делается только в том случае, если есть подозрения в подделке предоставленных документов. Изменения поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
— Законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством: предлагаемые нормы обязывают нотариусов проверять при ведении наследственных дел подлинность предоставленных документов о родстве на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, — рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
— Предлагаемые изменения в законодательстве позволят в том числе предотвращать мошеннические действия с выморочным имуществом (имущество, на которое нет официальных претендентов-наследников. — «Известия») на всей территории России, — отметил Владимир Груздев. — Это приведет к увеличению жилищного фонда в регионах и позволит уменьшить очереди лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также это позволит защитить интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты «Известиям» сообщили, что развитие цифровых технологий нотариата и их интеграция с государственными реестрами и базами данных позволяет создавать качественный уровень защиты прав и законных интересов граждан.
— Нотариусы могут получить информацию обо всех актовых записях: рождении, заключении брака, разводе, отцовстве, смене имени и смерти, — уточнили там. — В среднем в сутки в ЗАГС поступает более 11 тыс. запросов от нотариусов.
— Если соответствующее решение будет принято, риск незаконного присвоения такого имущества и совершения сделок с ним будет ликвидирован, — подчеркнули в ФНП.
Поддельные наследники
В сфере сделок с документами в большинстве случаев выявлять мошенников помогают нотариусы, добавил Владимир Груздев. Так, в ФНП рассказали о случае, когда женщина пыталась получить наследство сожителя своей матери.
— Пара одновременно погибла в аварии, а предприимчивая девушка раздобыла поддельные документы об их браке, — сказали в пресс-службе. — С их помощью она намеревалась получить оставшееся после мужчины наследство, которое по факту стало выморочным. Нотариус обратил внимание на нетипичные шрифты в документе, сделал запрос в ЗАГС и выяснил, что свидетельство поддельное. Мнимую наследницу задержали.
— Несмотря на то что в электронном архиве отдела ЗАГС есть информация о браке, в действительности он не заключался и актовая запись в бумажном виде в отделе ЗАГС отсутствует, — подчеркнули там. — Таким образом, благодаря бдительности нотариуса была предотвращена попытка хищения столичной квартиры.
В другом случае бдительность нотариуса помогла предотвратить мошенничество на 30 млн рублей. Дополнительный запрос в ЗАГС на предмет смерти продавца позволил выяснить, что женщина, обратившаяся к нотариусу для оформления купли-продажи сразу двух своих квартир, на самом деле — не их собственница.
— Ответ из ЗАГСа показал: реальная хозяйка недвижимости умерла от болезни полтора месяца назад. То есть перед нотариусом сидела злоумышленница, которая предъявила паспорт на чужое имя. В итоге нотариус сообщил о случившемся в полицию, и женщину задержали прямо в нотариальной конторе, — добавили в ФНП.
Долгий возврат
Подобные преступления совершаются не только в отношении выморочного имущества, но и в случаях, когда у умершего человека есть наследники, рассказала «Известиям» юрист юркомпании КМК Ксения Козлова.
— Например, в одном из дел мошенник, который оказался братом наследодателя, представил нотариусу поддельное решение суда о расторжении брака жены и умершего родственника, — поделилась она. — Так он получил свидетельство о праве на наследство как наследник второй очереди. Предоставление нотариусу полномочий по проверке документов позволит выявлять и пресекать преступления до выдачи преступникам свидетельства о праве на наследство.
— В итоге брат завладел имуществом, — сказала Ксения Козлова. — До вынесения окончательного решения суда кассационной инстанции, который отменил это право, прошло четыре года и пять месяцев. При этом отправка запроса нотариусом и получение ответа займет не более месяца, а в дальнейшем при условии надлежащей организации процесса — не больше недели.
Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев считает, что предлагаемые изменения полезные и нотариусу необходимо проверять родственные связи наследодателя, когда нет завещания.
— С другой стороны, люди, которые имеют что-то ликвидное, почти в 100% случаев оставляют завещания, — полагает адвокат. — В то же время количество людей, от которых останется одна доля в квартире и 10 тыс. рублей на счету, составляет большинство. Никому нет резона притворяться родственником покойного, если можно просто подделать завещание, за что и выносятся чуть ли не каждый год приговоры.
В число «цифровых» партнеров нотариата в рамках так называемой системы межведомственного электронного взаимодействия входят: Росреестр, ФНС, МВД, Федеральная служба судебных приставов, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Росфинмониторинг, Центральный каталог кредитных историй, МИД, крупнейшие российские банки и другие организации.