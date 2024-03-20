Родственные вязи: нотариусы проверят каждую наследственную сделку

— Например, в одном из дел мошенник, который оказался братом наследодателя, представил нотариусу поддельное решение суда о расторжении брака жены и умершего родственника, — поделилась она. — Так он получил свидетельство о праве на наследство как наследник второй очереди. Предоставление нотариусу полномочий по проверке документов позволит выявлять и пресекать преступления до выдачи преступникам свидетельства о праве на наследство.