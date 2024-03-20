Курс иены к евро упал до самого низкого уровня с 2008 года

Курс евро по отношению к японской иене на рынке Форекс прибавил 0,45% и вырос до 164,67 иены (по данным на 10:15 мск). В предыдущий раз на такой отметке валютная пара находилась в августе 2008 года.
Доллар укрепляется к иене на 0,42% и торгуется на уровне 151,49 иены за доллар. На таком уровне валютная пара не была с ноября 2023 года.
Японская валюта начала слабеть после того, как Банк Японии 19 марта принял решение отказаться от политики отрицательных ставок, проводившейся с 2016 года. По итогам двухдневного заседания центробанк страны поднял процентную ставку с минус 0,1% до 0−0,1% годовых. При этом регулятор предупредил, что не собирается приступать к агрессивному повышению ставок. «Если инфляция еще немного усилится, это может привести к повышению краткосрочных ставок», — пояснил глава Банка Японии Кадзуо Уэда, не уточнив вероятные темпы и сроки дальнейшего повышения ставок.
Как отмечал Reuters, инвесторы восприняли мягкие рекомендации Банка Японии как знак того, что разница в процентных ставках между Японией и США, скорее всего, не сильно сократится. Bloomberg также пишет, что японская валюта слабеет на фоне более низкой доходности по государственным облигациям, чем в других развитых странах. Агентство отмечает, что управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда и его представители настаивали на том, что финансовые условия останутся мягкими.
«Иена слабеет, поскольку рынки интерпретировали решение Банка Японии как “голубиное” (сохранение мягкой ДКП. — “РБК Инвестиции”)», — цитирует Bloomberg стратегаTD Securities в Сингапуре Алекса Лу.
В разговоре с CNBC президент Института индийских экономических исследований и бывший вице-министр финансов Японии Эйсуке Сакакибара предположил, что власти могут вмешаться в ситуацию на валютном рынке, если курс упадет до 155−160 иен за доллар.
Кроме повышения процентной ставки, Банк Японии 19 марта отказался от контроля над кривой доходности японских государственных облигаций, которую он использовал для таргетирования долгосрочных процентных ставок путем покупки и продажи облигаций по мере необходимости. До этого регулятор таргетировал доходность десятилетних гособлигаций Японии на уровне около нуля, допуская максимальные колебания на уровне до 1% годовых.