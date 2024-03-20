Курс иены к евро упал до самого низкого уровня с 2008 года

Как отмечал Reuters, инвесторы восприняли мягкие рекомендации Банка Японии как знак того, что разница в процентных ставках между Японией и США, скорее всего, не сильно сократится. Bloomberg также пишет, что японская валюта слабеет на фоне более низкой доходности по государственным облигациям, чем в других развитых странах. Агентство отмечает, что управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда и его представители настаивали на том, что финансовые условия останутся мягкими.