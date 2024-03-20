Hürriyet узнала о соглашении США и Турции по поводу вторичных санкций

После этого организации стали более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. На этом фоне сократились объемы российско-турецкой торговли: за год турецкий экспорт в Россию сократился на треть (до $670 млн), как и импорт российской продукции в Турцию (до $1,3 млрд).