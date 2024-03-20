Эксперт назвал регион — лидер по росту объемов вкладов населения

«Лидером роста вкладов населения среди регионов России за 2 года — с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года — стала Республика Тыва (рост на 127,5%), тогда как в целом по стране вклады выросли на 29,1%. На втором месте — Республика Бурятия (+69,5%), на третьем месте — Чеченская Республика (+66,9%). Высокий рост вкладов может быть связан с активным участием представителей этих регионов в СВО», — сказал Осадчий.
Значительно активнее среднего по стране уровня росли вклады населения в Республике Крым и в Севастополе, где их объем вырос на 55,2% и на 63% соответственно.
При этом самый низкий темп роста вкладов, 21,7%, зафиксирован в Белгородской области. Второе и третье места в этом антирэнкинге заняли Камчатский край и Чукотский автономный округ с приростом вкладов на 23,4% и 25,9% соответственно.
Эксперт также отметил, что ниже среднего по стране уровня росли вклады населения в Москве и Санкт-Петербурге — на 27% и 26,6% соответственно.
«Относительно слабый рост вкладов в столицах может быть связан с альтернативными инвестициями — в недвижимость. В частности, средства населения направляются на платежи по ипотеке», — пояснил Осадчий.