Эксперт назвал регион — лидер по росту объемов вкладов населения

«Лидером роста вкладов населения среди регионов России за 2 года — с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2024 года — стала Республика Тыва (рост на 127,5%), тогда как в целом по стране вклады выросли на 29,1%. На втором месте — Республика Бурятия (+69,5%), на третьем месте — Чеченская Республика (+66,9%). Высокий рост вкладов может быть связан с активным участием представителей этих регионов в СВО», — сказал Осадчий.