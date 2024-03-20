Безвозмездные взносы бизнеса в бюджет превысили план в 17 раз

В свою очередь, директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев убежден, что превышение плана по поступлениям безвозмездного взноса в бюджет связано не с ростом количества сделок, а с изменением ставки. «Фактически ставка добровольного взноса повышена в три раза», — говорит он. Ранее, по его словам, в большинстве случаев ставка составляла 5% от справедливой стоимости, а сейчас считается как 15% именно от справедливой стоимости (а значит, около 30% от цены или даже больше в некоторых случаях с учетом дисконтов). «Соответственно, можно предположить, что этот доход в размере 35,7 млрд руб. получен со сделок на сумму около 100 млрд руб., или €1 млрд. То есть количество сделок может быть меньше, чем в 2022 и 2023 годах, когда поток выходов был куда мощнее», — аргументирует он.