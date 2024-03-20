Банки обяжут получать согласие родителей на открытие счетов подросткам

Проект («Известия» ознакомились с ним) представляет собой поправки в ст. 846 Гражданского кодекса и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В первом случае статья дополняется пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей».