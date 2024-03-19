Производитель Domestos обсудит продажу бизнеса по выпуску мороженого

Unilever производит мороженое более ста лет — с 1922 года. В портфеле у компании пять из десяти самых продаваемых мировых брендов мороженого. Оборот подразделения по выпуску мороженого составил в прошлом году €7,9 млрд — 13% от общего оборота группы. Это меньше остальных четырех групп брендов: 21% у товаров для красоты, 23% у личной гигиены, 21% у бытовой гигиены и 22% у продуктов питания. Кроме того, в 2023 году рост продаж брендов мороженого составил всего 2,3%, что стало самым медленным показателем среди подразделений.