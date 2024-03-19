Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин

Так, в Аргентине такой бензин подорожал сразу на 27,29%, достигнув 1,011 доллара, или 92,88 рубля за литр по текущему курсу. Сразу за ней с ростом в 17,36% следует Турция — там цена бензина марки Аи-95 достигла 115,94 рубля. Замыкает тройку лидеров с самой заметной динамикой Камерун — там цена выросла на 15,07%, до 128,62 рубля за литр.
В ряде стран топливо с начала года, наоборот, подешевело. Заметнее всего снижение цен было в островном государстве Гренада — сразу на 23,48%, до 115,11 рубля за литр. Но таких государств среди тех, кто публикует официальные данные по стоимости бензина, оказалось немного — всего пятнадцать.
Россия по темпам роста стоимости расположилась на 78-ой строчке рейтинга: цены с начала года выросли на 0,11%, до 55,21 рубля за литр. При этом РФ вошла в двадцатку стран с самым доступным топливом, если ранжировать государства по цене за литр — по этому показателю она на 17-ом месте в мире.
Дешевле всего бензин марки Аи-95 обходится жителям Ирана (2,66 рубля за литр), Ливии (2,85 рубля) и Венесуэлы (3,22 рубля). А самый дорогой он — в Монако (213,78 рубля), Исландии (212,86 рубля) и Дании (202,3 рубля).