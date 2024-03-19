Подсчитано, в каких странах с начала года сильнее всего подорожал бензин

Россия по темпам роста стоимости расположилась на 78-ой строчке рейтинга: цены с начала года выросли на 0,11%, до 55,21 рубля за литр. При этом РФ вошла в двадцатку стран с самым доступным топливом, если ранжировать государства по цене за литр — по этому показателю она на 17-ом месте в мире.