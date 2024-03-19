Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

«Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. … При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%», — сообщил оператор.
В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами — декларациями или сертификатами соответствия — превысил 93%.
Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года.
В сентябре прошлого года вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей — за все годы реализации данной системы.