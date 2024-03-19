Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).