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Маркировка парфюмерии принесла в бюджет 5,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Маркировка парфюмерии за время своего существования принесла в бюджет РФ 5,5 миллиарда рублей, при этом выросло и качество такой продукции на рынке, подсчитал для РИА Новости оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Источник: Freepik

«Фискальный эффект от маркировки одежды оценивается в 5,5 миллиарда рублей. … При этом обеление рынка, которое оценивается на основе динамики производства и импорта легальной продукции, составило 37%», — сообщил оператор.

В ЦРПТ также подсчитали, что наблюдается и повышение качества в данной категории: рост числа товаров с подлинными документами — декларациями или сертификатами соответствия — превысил 93%.

Обязательная маркировка парфюмерной продукции началась в России с 1 октября 2020 года.

В сентябре прошлого года вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что налоговые поступления в бюджет от работы маркировки составили 471 миллиард рублей — за все годы реализации данной системы.