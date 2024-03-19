Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Компания основана в 1768 году в Эдинбурге, в настоящее время базируется в Чикаго, США. В 1996-м Britannica купила инвестиционная группа по главе с швейцарским финансистом Джейбоком Э. Сафрой. По собственным данным компании, ее ресурсы в год собирают более 7 млрд просмотров, энциклопедией пользуются более чем в 150 странах.