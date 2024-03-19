Britannica запланировала получить оценку в $1 млрд в рамках IPO

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
В январе Encyclopaedia Britannica объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO. Компания уже работает с рядом организацией по вопросу возможного листинга. Конфиденциальные заявки на IPO иногда подают, чтобы дольше не раскрывать информацию о собственных финансах, отмечает Reuters.
Источники Bloomberg считают, что IPO может состояться в июне 2024 года. Детали, включая оценочную стоимость компании и сроки размещения, могут измениться, отметили собеседники агентства.
Encyclopaedia Britannica выпускает старейшую в мире и непрерывно публикуемую Британскую энциклопедию. Она также владеет американским издателем словарей Merriam-Webster.
Компания основана в 1768 году в Эдинбурге, в настоящее время базируется в Чикаго, США. В 1996-м Britannica купила инвестиционная группа по главе с швейцарским финансистом Джейбоком Э. Сафрой. По собственным данным компании, ее ресурсы в год собирают более 7 млрд просмотров, энциклопедией пользуются более чем в 150 странах.
В конце января Bloomberg сообщил, что оценка онлайн-платформы Reddit, которая в этом году намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO), может составить $5 млрд. На платформе Rainmaker Securities потенциальные инвесторы оценили Reddit от $4,5 млрд до $4,8 млрд, пишет агентство.
О намерении Reddit стать публичной ранее сообщил Reuters, по данным которого компания планирует продать около 10% своих акций. Как пишет Bloomberg, размещение на бирже запланировано на март, но сроки могут измениться.