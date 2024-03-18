В кабмине поддержали закон о «российской полке»

Как ранее писали «Известия», у регулятора нет данных о том, что у российских производителей есть проблемы с поставками товаров в розницу. Тогда как принятие такого законопроекта может создать сложности: бизнесу придется оперативно поставлять отечественные товары в труднодоступные районы. Требование о квоте может быть «обременительно и неисполнимо».