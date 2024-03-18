Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

Как показывает исследование, в разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам 2023 года была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2023 года превышала четыре раза. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Оренбургской области зарплаты за год увеличились на 21,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов. Еще в двух регионах прирост превышал 20%, а в целом приростом 15% и более характеризовалось 38 регионов.