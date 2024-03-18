Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

Рост зарплат
Эксперты отмечают, что российский рынок труда в 2023 году продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Основной проблемой для него стало исчерпание кадрового ресурса, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице, сильной конкуренции работодателей и заметному росту зарплат.
Как показывает исследование, в разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам 2023 года была очень неоднородной. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах в регионах России по итогам 2023 года превышала четыре раза. В части динамики также наблюдается большая разница. Например, в Оренбургской области зарплаты за год увеличились на 21,8%, и это стало наибольшим приростом среди регионов. Еще в двух регионах прирост превышал 20%, а в целом приростом 15% и более характеризовалось 38 регионов.
Эксперты отмечают, что во всех регионах увеличение заработной платы по итогам 2023 года обогнало официальную инфляцию. Самый слабый прирост средних зарплат в 2023 году был в Республике Дагестан — на 9,2%.
В отраслевом разрезе картина также была очень неоднородной. В сфере «Производство одежды», где исторически самые низкие зарплаты, в 2023 году прирост составил 24%, тогда как наименьший прирост зафиксирован у работников отрасли «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 6%. Сравнивая отрасли в абсолютном денежном выражении, аналитики отмечают очень заметные различия.
Для оценки региональных и одновременно отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели пятое ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в сферах деятельности, где заняты не менее 2% работников региона (классификация отраслей ОКВЭД). В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.
Самые высокие зарплаты в добывающей отрасли
Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 23-х самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. Если анализировать более детально, то в основном высокие оклады отмечаются в добыче нефти и газа. При этом зачастую также солидными зарплатами могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые.
Второй по представленности стала отрасль «Госслужба», которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 12 регионах. В основном регионы, где отрасль «Госслужба» на находится лидирующих позициях, расположились в нижней части рейтинга. Замыкает первую троку по представленности отрасль «IT и связь», в 11 регионах она характеризуется высокими зарплатами. В целом во многих регионах самые конкурентоспособные зарплаты также зафиксированы в транспортной отрасли (пять регионов). Отрасль «Профессиональная и научная деятельность» и «Финансовые услуги» также являются самыми высокооплачиваемыми в пяти регионах каждая.
В лидерах север
По результатам рейтинга, в 2023 году почти удвоилось количество регионов, где в наиболее оплачиваемых отраслях в среднем зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц.
Так, в 2023 году похвастаться такой зарплатой в лучших отраслях смогли 11 регионов против шести годом ранее. В 15 регионах в наиболее оплачиваемых отраслях зарплаты варьируются от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. При этом в четырех регионах в наиболее оплачиваемых отраслях зарабатывают менее 50 тысяч рублей, хотя в 2022 году такая зарплата отмечалась в 15 регионах.
Обращаясь к отдельным субъектам Федерации, эксперты отмечают, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Москве, согласно статистике, в отрасли «Финансовые услуги» средняя зарплата составляет 256 тысяч рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Стоит отметить, что в данной сфере работает чуть более 300 тысяч человек или 6% всех работников столицы.
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Сахалинская область. В этом регионе в добывающей отрасли средняя зарплата составляет 232 тысячи рублей в месяц, а заняты на такой работе более 5,5% всех работников региона. Также высокие зарплаты наблюдаются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе — 220 тысяч рублей в месяц.
Помимо трех названных лидеров в первую десятку также входят Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Магаданская область.
Последние места в текущем рейтинге занимают Калмыкия, Мордовия, Псковская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба.
По мнению экспертов РИА Новости, в 2024 году можно ожидать продолжения номинального роста зарплат. При этом рост будет опережать инфляцию, так как дефицит на рынке труда сохраняется, в частности, безработица остается на рекордно низком уровне. Специализация регионов не претерпит сильного изменения в краткосрочной перспективе, хотя можно ожидать ускоренного развития импортозамещающих производств и услуг, а также сформировавшихся приоритетов развития восточных регионов.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.