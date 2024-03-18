ФНС раскрыла регионы с наибольшими сборами НДФЛ с состоятельных россиян

Данные ФНС действительно показывают значительную дифференциацию по размеру облагаемых НДФЛ доходам по регионам, подтверждает он. Но неравенство доходов домохозяйств на общестрановом уровне существенно выше, чем неравенство между средними доходами в различных регионах. В 2022 году, поясняет он, в среднем по стране среднедушевые доходы 20% наиболее обеспеченных домохозяйств превышали в восемь раз среднедушевые доходы 20% наименее обеспеченных. В то же время среднедушевые доходы в 20% наиболее богатых регионах были лишь в 2,5 раза выше среднедушевых доходов в 20% наиболее бедных субъектов. По его словам, это говорит о том, что доходное неравенство — это прежде всего вопрос федеральный, а не региональный или отраслевой и меры его сдерживания и снижения также должны быть федеральными.