Экс-сотрудники банка «БФГ-кредит» получили до семи лет колонии за растрату 22 млрд рублей

«Суд приговорил Горлина, Пуресева и Дорогинина каждого к 7 годам лишения свободы со штрафами в размере 1 млн руб. каждому. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Финкельштейн приговорена к 5 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет», — сказали в пресс-службе. Фигуранты также на три года лишены права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.