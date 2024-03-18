Экс-сотрудники банка «БФГ-кредит» получили до семи лет колонии за растрату 22 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бывшим сотрудникам банка «БФГ-кредит» Алексею Горлину, Михаилу Дорогинину, Денису Пуресеву и Юлии Финкельштейн вынесен приговор по делу о растрате 22 млрд рублей. Им назначено от пяти до семи лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Суд приговорил Горлина, Пуресева и Дорогинина каждого к 7 годам лишения свободы со штрафами в размере 1 млн руб. каждому. Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима. Финкельштейн приговорена к 5 годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет», — сказали в пресс-службе. Фигуранты также на три года лишены права заниматься деятельностью, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
В суде установлено, что осужденные вместе с соучастниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с 2014 по 2016 год выдавали невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, а также перечисляли деньги на счета подконтрольных организаций в другие банки. В результате из банка «БФГ-кредит» было похищено более 22 млрд рублей. Похищенными деньгами соучастники распорядились по своему усмотрению.