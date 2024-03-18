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Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Биржевая стоимость какао-бобов в мире в понедельник достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну, увеличившись с конца прошлого года ровно в 2 раза, следует из данных ICE Futures.
Источник: Freepik

В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года составила 5 тысяч долларов, а уже меньше чем через неделю цены увеличились до 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности.

Сегодня в ходе торгов цена на какао-бобы достигла 8 380 долларов за тонну, что ровно вдвое выше стоимости этого сырья по итогам 2023 года. При этом затем она немного откатилась — до 8 310 долларов.

Международная организация по какао в январе сообщала, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в 2024 году, при этом сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.

Другими причинами разгона цен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в начале февраля называл РИА Новости засуху в Западной Африке и высокие цены на удобрения. Тогда он отмечал, что быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов, поэтому производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита.