Цены на какао-бобы в мире выросли с конца 2023 года вдвое

Другими причинами разгона цен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в начале февраля называл РИА Новости засуху в Западной Африке и высокие цены на удобрения. Тогда он отмечал, что быстро устранить дефицит не удастся: новым деревьям требуется несколько лет, чтобы давать урожай какао-бобов, поэтому производителям может понадобиться от 1,5 до 3 лет для устранения дефицита.