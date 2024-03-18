Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с 6 ноября

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на 11:31 мск выросла на 0,81% до $86,03 за баррель. В предыдущий раз баррель Brent стоил дороже $86 более четырех месяцев назад, 6 ноября 2023 года.
Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 0,93%, до $81,33 за баррель.
Как пишет Bloomberg, цены на нефть достигли нового четырехмесячного максимума благодаря макроэкономическим данным из Китая, которые превзошли ожидания рынка. По данным правительства Китая, опубликованным в понедельник, 18 марта, объем переработанной нефти в стране в январе-феврале 2024 года составил 118,76 млн тонн, что является рекордным показателем и на 3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства, чтобы удовлетворить возросший спрос на топливо. Спрос подскочил после завершения продолжительных выходных из-за празднования Лунного Нового года. По данным Bloomberg, число поездок в Китае на частных транспортных средствах в начале года резко возросло: количество пассажиров на скоростных автомагистралях на 54% превысило уровень 2019 года, а авиакомпании приняли на 19% больше людей, чем в пик перед пандемией.
Кроме того, отмечает Bloomberg, цены на нефть растут из-за атак дронов российских нефтеперерабатывающих заводов в минувшие выходные. Так несколько беспилотников в ночь на 17 марта попытались атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае, сообщал оперативный штаб региона. Дроны нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар. Также атаке беспилотника утром 16 марта подвергся Сызранский НПЗ в Самарской области, передавал губернатор региона Дмитрий Азаров. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По словам Азарова, еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ.
На прошлой неделе еще несколько нефтеперерабатывающих заводов в России были атакованы дронами. В частности, 12 марта нападению подвергся объект НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» под Нижним Новгородом, одно из крупнейших предприятий в России по нефтепереработке бензинового профиля. В тот же день беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, после чего начался пожар в одном из резервуаров.