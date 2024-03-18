Цена на нефть марки Brent поднялась выше $86 впервые с 6 ноября

Кроме того, отмечает Bloomberg, цены на нефть растут из-за атак дронов российских нефтеперерабатывающих заводов в минувшие выходные. Так несколько беспилотников в ночь на 17 марта попытались атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае, сообщал оперативный штаб региона. Дроны нейтрализовали, но после падения одного из них возник пожар. Также атаке беспилотника утром 16 марта подвергся Сызранский НПЗ в Самарской области, передавал губернатор региона Дмитрий Азаров. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По словам Азарова, еще один дрон пытался атаковать Новокуйбышевский НПЗ.