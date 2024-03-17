Эксперты рассказали «РГ», чего ожидать от курса рубля в апреле

«Спрос на валюту со стороны импортеров несколько ограничивается переходом граждан к сберегательной модели поведения и компенсируется продажами валюты со стороны экспортеров в рамках обязательств по реализации валютной выручки», — отметил в беседе с «РГ» главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В результате на рынке наблюдается некоторое равновесие спроса и предложения, которое будет способствовать консолидации основных мировых валют по отношению к рублю вблизи текущих уровней в грядущем месяце.
Аналитик также подчеркнул, что и наблюдаемые уровни на рынке энергоносителей не способны способствовать смещению рубля на ожиданиях изменения объема притока валюты в страну со стороны экспортеров. Да, ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается выйти к верхней границе диапазона 80 — 85 долларов за баррель, но для существенного влияния на динамику рубля, по мнению Зварича, необходим выход выше отметки 90 долларов.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что пара доллар/рубль продолжит движение в коридоре 90−95 рублей за единицу американской валюты. Да, нельзя исключать краткосрочные выходы за обозначенные границы, однако фундаментальные факторы будут способствовать возвращению пары в данные границы.
В свою очередь, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов полагает, что в апреле курс рубля может стабилизироваться в апреле на уровне 91−93 рубля за доллар. «С одной стороны, объем уплачиваемых налогов уменьшится в апреле по сравнению с мартом, с другой стороны, возможен подъем цен на нефть Brent выше 87 долларов за баррель на фоне дефицита на мировом рынке углеводородов и резвого экономического роста в Азии, прежде всего в Индии, где экономика растет темпами, превышающими 8% в год», — полагает Суверов.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал читателям «РГ», в чем лучше хранить свои сбережения в 2024 году. Наиболее разумным вариантом, по его мнению, является вложение денег в валютные активы, причем именно в валютах дружественных или нейтральных стран. Последние содержат меньше санкционных рисков, чем валюты недружественных стран (доллар и евро). Васильев рекомендовал обратить внимание прежде всего на те валюты, которые являются стабильными относительно доллара и которые являются достаточно ликвидными, чтобы их можно было без значимых потерь обменять на рубли при необходимости. Среди таких валют аналитик выделил китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар.