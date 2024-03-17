Эксперты рассказали «РГ», чего ожидать от курса рубля в апреле

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал читателям «РГ», в чем лучше хранить свои сбережения в 2024 году. Наиболее разумным вариантом, по его мнению, является вложение денег в валютные активы, причем именно в валютах дружественных или нейтральных стран. Последние содержат меньше санкционных рисков, чем валюты недружественных стран (доллар и евро). Васильев рекомендовал обратить внимание прежде всего на те валюты, которые являются стабильными относительно доллара и которые являются достаточно ликвидными, чтобы их можно было без значимых потерь обменять на рубли при необходимости. Среди таких валют аналитик выделил китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар.