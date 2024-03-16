ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год

Если смотреть на отдельные направления, то доллары и евро пока остаются основными валютами для расчетов за импорт со всеми странами, кроме Азии и стран Карибского бассейна, где лидировали валюты дружественных стран. Однако доля рубля растет и в 2023 году показатель был на максимальном уровне за последние пять лет также по всем направлениям, кроме Азии. В 2023 году доля рубля при расчетах со странам Азии составила 22,3%, хотя в 2019 году она достигала 24,4%. Но за последний год показатель вырос на 3,8 п.п. Основной валютой для расчетов по этому направлению стали валюты дружественных стран, — 51% (рост за год на 23 п.п.). Абсолютным лидером среди импортеров в Россию является Китай — по оценкам института Гайдара, его доля составляла 41% от общего ввоза товаров за январь—октябрь 2023 года. Еще 26,6% в оплате ввоза товаров из Азии заняли доллары и евро (за год их доля сократилась вдвое — на 26,9 п.п.).