ЦБ назвал долю рубля в расчетах с Европой, Америкой и Азией за 2023 год

В 2023 году доля рубля в расчетах за экспорт товаров и услуг со странами всех географических направлений оказалась на максимальном уровне за последние пять лет. А при расчетах за импорт со странами Азии в прошлом году рубль занял меньшую долю, чем это было в 2019-м, по этому направлению в лидерах дружественные валюты, в первую очередь, юань, — в них оплачивается чуть больше половины поставляемых из Азии товаров и услуг. Это следуют из статистики Банка России о структуре валют в международных расчетах.
Регулятор впервые опубликовал годовую долю использования валют по географическим направлениям после возобновления публикации подобных данных летом 2023 года. До этого ЦБ размещал данные только за месяц. Статистика представлена с 2019 года и теперь разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В ней показана доля рубля, валют недружественных стран (в первую очередь, доллара и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы
По данным ФТС, самым крупным направлением и для российского товарного экспорта, и для российского импорта в 2023 году была Азия. В экспорте из суммарных $425,1 млрд на долю Азии приходилось $306,6 млрд, а из поставленных по импорту товаров на $285,1 млрд — $187,5 млрд. На втором месте по-прежнему находится Европа, где в частности учитывается торговля не только со странами ЕС, но и, например, с Белоруссией. Экспортные операции России по этому направлению за прошлый год сжались втрое — с $265,6 млрд до $84,9 млрд, а импорт просел не так сильно — на 12,3%, до $78,5 млрд. На третьем месте с большим отставанием идут страны Американского континента — на них за прошлый год пришлось $12,2 млрд экспорта и $15 млрд импорта.
Как в мире расплачиваются за российский экспорт
В 2023 году для расчетов за экспорт товаров и услуг из России в основном использовался рубль — его доля составила 39%. За год показатель увеличился на 11,2 процентного пункта, а за пять лет взлетел на 24 п.п. Минимальная доля рубля фиксировалась в 2021 году (14,3%), после чего резко выросла до 27,8% в 2022 году.
На втором месте по использованию находятся доллар и евро, хотя их доля за последний год сократилась более чем вдвое — с 63,6 до 31,5%. Использование этих валют было максимальным в 2021 году, когда доля доллара и евро достигала 84,6%.
В расчетах со странами Европы, куда относится в том числе Белоруссия, в 2023 году основной валютой стал рубль. Российская валюта заняла 49,7%, евро и доллары — 42,8%, остальные валюты — 7,5%. За предыдущие четыре года наибольшую долю занимали доллары и евро. Например, в 2022 году — 69,9%, а в 2021 году, когда был зафиксирован ее максимум, — 88,3%.
По азиатскому направлению рубль также занял наибольшую долю — 36,1%, еще 35,8% приходится на дружественные валюты, 28,2% — на доллары и евро. До 2023 года со странами Азии преимущественно расплачивались долларами и евро. Например, в 2022 году их доля составила 55,3%, в 2021 году — 77,3%, в 2020 году — 77,7%, а в 2019 году — 74,3%.
Несмотря на сокращение доли евро и долларов, именно этими валютами преимущественно расплачивались за экспорт страны Америки. В 2023 году доля недружественных валют в расчетах со странами континента составила 74,9%, однако за год показатель сократился на 10,4 п.п. Доля рубля составила 22,7%, доля валют дружественных стран — 2,4%.
В чем Россия платит за импортные поставки
Использование валют при расчетах за импорт в Россию в 2023 году выровнялось и на каждую группу валют пришлось около трети от общего объема платежей в целом по миру. Так, доля валют дружественных стран составила 36%, доллара и евро — 34%, а российского рубля — 30%. Для сравнения: в 2022 году доля рубля равнялась 28,1%, доля долларов и евро — 56,6%, валют дружественных стран — 15,2%. В целом доллары и евро были основной валютой для расчетов с 2019 по 2022 год.
Если смотреть на отдельные направления, то доллары и евро пока остаются основными валютами для расчетов за импорт со всеми странами, кроме Азии и стран Карибского бассейна, где лидировали валюты дружественных стран. Однако доля рубля растет и в 2023 году показатель был на максимальном уровне за последние пять лет также по всем направлениям, кроме Азии. В 2023 году доля рубля при расчетах со странам Азии составила 22,3%, хотя в 2019 году она достигала 24,4%. Но за последний год показатель вырос на 3,8 п.п. Основной валютой для расчетов по этому направлению стали валюты дружественных стран, — 51% (рост за год на 23 п.п.). Абсолютным лидером среди импортеров в Россию является Китай — по оценкам института Гайдара, его доля составляла 41% от общего ввоза товаров за январь—октябрь 2023 года. Еще 26,6% в оплате ввоза товаров из Азии заняли доллары и евро (за год их доля сократилась вдвое — на 26,9 п.п.).
Импорт из стран Америки оплачивался в основном долларами и евро (69,6%), доля рубля составила 25,8%, доля валют дружественных стран — 4,6%. За год эти показатели, соответственно, изменились на минус 8,1 п.п., плюс 3,8 п.п. и плюс 4,3 п.п.
Анализируя данные ЦБ, необходимо иметь в виду, что ЦБ отражает статистику валютных расчетов, а валюта контракта может быть иной, говорил РБК научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Например, российская фирма-импортер закупает товары в ЕС. Контракт номинирован в евро. Но если транзакция так устроена, что банк списывает сумму с ее рублевого счета, в статистике ЦБ транзакция будет отражаться как рублевая», — объясняет он. В Банке России еще до жестких санкций 2022 года поясняли, что значительная доля российских импортеров для обслуживания международных транзакций использует рублевые счета.
Почему меняется доля валют
Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле происходит «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял Банк России в конце 2022 года. Например, к росту расчетов в китайской валюте и рублях привела переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран. Платежи в долларах и евро существенно затруднены, так как под блокирующими санкциями находится значительная часть российских банков, еще ряд банков отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, так же закрываются корреспондентские счета для банков, которые не находятся под санкциями, отмечал ЦБ.
Валютная структура экспорта претерпела значительные изменения за последние два года. Изменения обусловлены ростом торговли со странами Азии, Африки с использованием национальных валют и валют нейтральных стран, говорил РБК представитель Минэкономразвития. Кроме того, с апреля 2022 года расчеты за газ, поставляемый в ЕС, перешли в рубли.
Как отмечали опрошенные РБК эксперты, на структуру валют также влияет и изменение структуры товаров, которые традиционно торгуются в тех или иных валютах, например — нефть, за которую рассчитываются в долларах. При этом эксперты ожидают замедления процесса по отказу от долларов и евро. Это связано с более низкой ликвидностью валют дружественных стран, чем у доллара и евро, а также с увеличившимися рисками вторичных санкций после подписания в конце 2023 года президентом США Джо Байденом указа о вторичных санкциях для банковских структур в третьих странах, из-за чего расчеты в рублях и «дружественных» валютах будут не особо спасать от санкционных рисков.