Шортисты потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy

Инвесторы, которые держат короткие позиции по акциям MicroStrategy, в этом году потеряли около $3,3 млрд. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные финансовой платформы S3 Partners.
Бумаги MicroStrategy с начала 2024 года выросли на 165,5%, c $631,62 до $1676,85 за акцию, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Как отмечает издание, если бумаги компании продолжат расти, шортисты будут вынуждены выкупать больше акций, чтобы покрыть свои потери. Это приведет к еще большему росту бумаг.
MicroStrategy специализируется на разработке программного обеспечения, однако с августа 2020 года компания начала покупать криптовалюту. В 2020-м MicroStrategy инвестировала $250 млн в биткоин в качестве резервного актива. Позднее компания сделала еще несколько дополнительных крупных покупок биткоинов. Так, в марте 2024 года бывший генеральный директор MicroStrategy, а теперь председатель совета директоров Майкл Сейлор объявил о покупке 12 тыс. биткоинов за $821,7 млн по средней цене $68 477 за монету. Сделка увеличила активы MicroStrategy в биткоинах до 205 тыс. BTC общей стоимостью около $14,2 млрд.
Как отмечает Busines Insider, оптимизм в отношении биткоинов связан с высоким спросом и притоком средств со стороны недавно одобренных ETF, а также ожидаемым в апреле халвингом биткоина.
Торги в американских ETF для биткоина начались в январе 2024 года. Управляющие компании, в том числе крупные (BlackRock и Fidelity), покупают биткоины для обеспечения паев таких фондов.
14 марта курс биткоина достиг исторического рекорда, поднявшись на бирже Binance до отметки $73809,74, однако затем откатился. 15 марта по данным на 13:06 мск BTC теряет 5,2% и торгуется на отметке $67 716,36.