Шортисты потеряли $3,3 млрд на ставках против MicroStrategy

MicroStrategy специализируется на разработке программного обеспечения, однако с августа 2020 года компания начала покупать криптовалюту. В 2020-м MicroStrategy инвестировала $250 млн в биткоин в качестве резервного актива. Позднее компания сделала еще несколько дополнительных крупных покупок биткоинов. Так, в марте 2024 года бывший генеральный директор MicroStrategy, а теперь председатель совета директоров Майкл Сейлор объявил о покупке 12 тыс. биткоинов за $821,7 млн по средней цене $68 477 за монету. Сделка увеличила активы MicroStrategy в биткоинах до 205 тыс. BTC общей стоимостью около $14,2 млрд.