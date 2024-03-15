Samsung в России увеличил выручку и прибыль на фоне ограничений работы

По словам эксперта по налогообложению и бухучету «Контур. Школы» Натальи Никитченко, выручка компании могла вырасти за счет существенного увеличения курса валюты по отношению к 2022 году, возможного роста цен на продукцию и роста экспорта. «Если бы не рост курса, а также если бы в 2023 году НДС был таким же, как в 2022 году (то есть 20, а не 0%, применяемые к экспортным операциям), то выручка в 2023 году могла бы оказаться ниже, чем в 2022 году», — говорит Никитченко. Она отметила, что в пояснении к отчету указывается, что существенно снизилась сумма НДС с реализации (примерно в 10 раз по сравнению с 2022 годом), а основная часть проданных товаров не облагается НДС, поскольку реализована на территории иностранного государства. Также в пояснении к отчету говорится, что степень влияния обменного курса по отношению к рублю за 2023 год составила 3,5 млрд руб. против 73 млн руб. в 2022 году — рост почти в 50 раз.