Акции Polymetal выросли вопреки отказу от дивидендов

В целом по итогам 2023 года Polymetal нарастил выручку на 8%, до чуть менее $3,03 млрд. Это совпало с ожиданиями аналитиков «БКС Мир Инвестиций». Из этой суммы $893 млн, или 30%, было заработано на предприятиях в Казахстане, а $2,13 млрд (70%) — в России.