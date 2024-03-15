Акции Polymetal выросли вопреки отказу от дивидендов

Акции Polymetal выросли на 0,11%, до ₽350,9, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже по состоянию на 10:10 мск. На бирже AIX в Казахстане бумаги также растут — по состоянию на 10:07 мск акции прибавили 0,83%, до $3,64 (₽333,6 по курсу ЦБ на 15 марта).
Ростом котировок рынок оценил публикацию результатов за 2023 год и решение компании отказаться от выплаты дивидендов за этот период.
«На сегодняшний день компании все еще не удалось восстановить доступ к крупным источникам заемного финансирования, в связи с чем совет директоров считает, что выплата дивидендов за 2023 год нецелесообразна. Решение не начислять дивиденды позволит группе сохранить стратегическую и операционную гибкость», — отметил старший независимый директор без исполнительных полномочий Polymetal Евгений Коноваленко.
В сообщении компании также говорится, что учитывая недавнее закрытие сделки по продаже российских активов совет директоров решил пересмотреть дивидендную политику. Об изменениях сообщат в мае этого года.
Ранее глава Polymetal Виталий Несис говорил, что Polymetal может вернуться к дивидендам по итогам 2023 года, но решение по дивидендам будет зависеть от прогресса в продаже российских активов.
Дивидендная политика компании предполагает минимальный размер дивидендов в 50% от скорректированной чистой прибыли при соблюдении соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже 2,5x. Максимальный размер дивидендов может составлять до 100% от свободного денежного потока, если он больше 50% от скорректированной чистой прибыли.
В последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года — они составляли $0,45 на акцию. На выплаты акционерам компания направила в общей сложности $213 млн.
Впрочем, аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» отметили, что финансовые результаты результаты компании оказались лучше ожиданий. Так, EBITDA во втором полугодии выросла на 52% год к году и составила $899 млн. Это на 2% выше консенсус-прогноза.
«Свободный денежный поток (FCF) золотодобытчика составил $213 млн во втором полугодии 2023 года, доходность 12% за полугодие, что полностью совпало с нашими ожиданиями. Тем не менее, высвобождения оборотного капитала пока не произошло», — прокомментировали результаты аналитики «Моих Инвестиций».
Но они сохраняют осторожный взгляд на акции Polymetal на Мосбирже. Эксперты напомнили, что акционеры компании, которые до 30 сентября 2024 году не переведут акции для обмена на AIX, не смогут участвовать в корпоративных действиях, таких, как голосование или получение дивидендов.
В целом по итогам 2023 года Polymetal нарастил выручку на 8%, до чуть менее $3,03 млрд. Это совпало с ожиданиями аналитиков «БКС Мир Инвестиций». Из этой суммы $893 млн, или 30%, было заработано на предприятиях в Казахстане, а $2,13 млрд (70%) — в России.
Скорректированная чистая прибыль выросла на 40%, до $615 млн. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA снизилось с 2,35х до 1,64х.
В марте Polymetal закрыл сделку по продаже своих российских активов за $3,69 млрд компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.