За плечами доллара: золото и биткоин одновременно побили рекорды

Но синхронный взлет двух важнейших активов, не связанных с ценными бумагами тех или иных эмитентов (и таким образом не связанный напрямую с финансовым здоровьем государств, банков или компаний), может коррелировать и с другими, более длительными факторами. О том, что золото способно стать альтернативным якорем для мировой финансовой системы при отходе от доллара как единственной подлинной мировой резервной валюты, говорили давно. Еще больше об этом стали рассуждать после заморозки российских активов в связи с началом СВО, а особенно — из-за возникновения планов полностью их конфисковать. Кроме того, инвесторов может напрягать сохранение высокой инфляции (держащейся в США и ЕС выше 3% даже после резкого ужесточения денежно-кредитной политики), что не способствует долгосрочному доверию к экономическим системам и их валютам. Какой из факторов в нашем случае может являться ключевым?