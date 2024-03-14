«Тинькофф» объявил об обратном выкупе до 10% акций

Пока эти новости не могут быть отыграны рынком, поскольку торги бумагами «Тинькофф» приостановлены с середины февраля из-за редомициляции. Но Мосбиржа должна возобновить торги акциями с 18 марта. На рынке ранее опасались, что в первый день после «переезда» котировки «Тинькофф» рухнут, как это было с VK. Объявление о байбэке может поддержать акции.