«Тинькофф» объявил об обратном выкупе до 10% акций

Совет директоров «ТКС Холдинг» — новой головной структуры «Тинькофф» — одобрил программу обратного выкупа акций. Планируется приобрести до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.
«Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке», — говорится в сообщении «Тинькофф».
Компания также объявила о решении провести дополнительную эмиссию акций. Объем допэмиссии будет включать количество акций, необходимых для покупки Росбанка, и резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. «Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано», — уточнили в «Тинькофф».
Пока эти новости не могут быть отыграны рынком, поскольку торги бумагами «Тинькофф» приостановлены с середины февраля из-за редомициляции. Но Мосбиржа должна возобновить торги акциями с 18 марта. На рынке ранее опасались, что в первый день после «переезда» котировки «Тинькофф» рухнут, как это было с VK. Объявление о байбэке может поддержать акции.
Управляющий эксперт ПСБ Крылова Екатерина считает, что акции «Тинькофф» привлекательны с фундаментальной точки зрения, так что откат, если он и случится, будет неглубоким и недлительным. По мнению Круловой, просадка даже может стать поводом для покупок на среднесрочную перспективу.
«TКС — одна из самых интересных идей органического роста на российском рынке. В перспективе мы также не исключаем возобновления выплаты дивидендов», — отметила эксперт. Целевая цена ПСБ для акций на уровне 4240 предполагает, что на горизонте 12 месяцев котировки вырастут на 38,7%.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин также позитивно смотрит на перспективы акций. Эксперт полагает, что повторения ситуации с VK не случится — из-за сильных фундаментальных позиций «Тинькофф» навес продавцов может быть распределен во времени, а не сконцентрирован в первой же сессии. Карпунин допустил, что после возобновления торгов акции могут даже подорожать.