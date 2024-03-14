Считаем дивиденды: сколько может заплатить Novabev Group за 2023 год

В то же время для аналитиков проекта Market Power компания остается фаворитом в своем секторе за счет высокой маржинальности, перспектив роста и привлекательных дивидендов. «Компания уже выплатила за первое полугодие и третий квартал 2023 года ₽455 дивидендов на акцию. Мы ожидаем, что за четвертый квартал выплата составит не ниже ₽200 на акцию в консервативном сценарии (выплата 75% чистой прибыли) и ₽268 — при выплате 100% чистой прибыли с отсечкой в конце апреля 2024 года», — полагают аналитики.