Считаем дивиденды: сколько может заплатить Novabev Group за 2023 год

14 марта Novabev Group опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Выручка компании по сравнению с предыдущим годом выросла на 20% (до ₽116,9 млрд), а вот чистая прибыль сократилась на 4% (до ₽8,1 млрд).
Согласно дивидендной политике компании Novabev Group, сумма дивидендных выплат должна составлять не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО, а сами выплаты должны производиться не менее двух раз в год.
Расчет «РБК Инвестиций»
Компания уже произвела две выплаты промежуточных дивидендов — ₽320 на акцию по итогам первого полугодия и ₽135 на акцию из нераспределенной прибыли на конец сентября 2023 года. В результате общая сумма выплат по итогам первого полугодия в 1,6 раза превысила сумму полугодовой прибыли группы (прибыль составила ₽3,046 млрд, из которых ₽3,035 млрд причитается акционерам), то есть компания более чем перевыполнила обязательства по дивидендной политике.
Если строго придерживаться дивидендной политики, то компания должна будет выплатить еще ₽2,5 млрд — половину от прибыли группы во втором полугодии. Исходя из того что по итогам года прибыль Novabev Group составила ₽8,064 млрд (₽8,029 приходится на акционеров), за второе полугодие компания заработала ₽5,018 млрд (₽4,99 млрд — на акционеров компании). Размер дивидендов на каждую из 15 800 000 акций компании составит в этом случае более ₽158.
Но по факту компания уже на протяжении как минимум двух лет платила больше 100% прибыли по итогам каждого полугодия. Если ожидать, что по итогам второго полугодия 2023 года компания выплатит не менее 100% прибыли, то размер дивидендов на каждую акцию составит не менее ₽316. При текущей цене ₽5740 за акцию дивидендная доходность предстоящей третьей выплаты за 2023 год составит 5,5%.
«РБК Инвестиции» отправили в пресс-службу Novabev Group запрос касательно корректности расчетов.
Фактический размер предлагаемых дивидендов станет известен по итогам заседания совета директоров группы, назначенного на 18 марта.
Оценки аналитиков
Аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова отмечает, что за девять месяцев 2023 года в виде дивидендов уже распределено порядка 90% чистой прибыли за полный 2023 год. По ее словам, если норма выплаты будет сохранена на уровне прошлого года, то финальные дивиденды за 2023 год могут составить порядка ₽140 на акцию, что подразумевает дивдоходность 2,4%.
В то же время эксперт отметила, что свободный денежный поток (FCF) в 2023 году составил ₽3,7 млрд, а на промежуточные дивиденды в 2023 году было направлено ₽9,3 млрд. По ее мнению, подобная практика, когда дивидендные выплаты существенно превышают FCF, выглядит неустойчиво в долгосрочной перспективе. «Не исключаем нормализацию дивидендных выплат на более длительном горизонте», — говорит Буйлакова.
В «Солид Брокер» отметили, что финансовые показатели Novabev Group оказались чуть ниже ожиданий рынка. Аналитики брокера предполагали рост выручки до ₽119 млрд при фактическом значении ₽116,9 млрд. «В результате мы немного снижаем ожидания по финальному дивиденду за 2023 год с ₽330 до ₽290, что также составляет 5,2% квартальной дивдоходности», — пишут эксперты. Целевая цена по акциям Novabev Group от «Солид Брокер» — ₽7300 на ближайший год.
По мнению президента инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, финансовые результаты не окажут влияния на размер дивидендов, так как компания последние два года целенаправленно сохраняет выплаты на высоком уровне. Фофанов ожидает финальный дивиденд в размере ₽210 на акцию с доходностью не менее 4%.
Для аналитика «Тинькофф Инвестиций» Александра Самуйлова финансовый отчет производителя алкоголя за второе полугодие 2023 года выглядит нейтральным. По оценкам брокера, финальные дивиденды за 2023 год могут составить около ₽170 на акцию, что подразумевает 3% дивидендной доходности. «На данный момент мы сохраняем нейтральный взгляд на акции Novabev, а в секторе ретейла отдаем предпочтение X5 Group и “Магниту”, — говорит Александр Самуйлов.
В то же время для аналитиков проекта Market Power компания остается фаворитом в своем секторе за счет высокой маржинальности, перспектив роста и привлекательных дивидендов. «Компания уже выплатила за первое полугодие и третий квартал 2023 года ₽455 дивидендов на акцию. Мы ожидаем, что за четвертый квартал выплата составит не ниже ₽200 на акцию в консервативном сценарии (выплата 75% чистой прибыли) и ₽268 — при выплате 100% чистой прибыли с отсечкой в конце апреля 2024 года», — полагают аналитики.
По их расчетам, суммарная дивдоходность за 2023 год к текущим котировкам может составить 11% при выплате ₽655 за год и 12,5% — при ₽723 на акцию. Такую дивдоходность они называют одной из самых высоких на российском рынке.
«При выплате 100% прибыли дивиденд за четвертый квартал может составить около ₽230 на акцию. С учетом уже выплаченных дивидендов совокупная выплата за 2023 год может составить около ₽685 на акцию», — подсчитал аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.
Бумаги Novabev Group на выход финансовой отчетности отреагировали снижением. На 14:21 мск акции теряли 1,85%, опускаясь до ₽5772, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Novabev Group — российский производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из основных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Компания управляет пятью ликеро-водочными заводами, компанией «Спиртзавод Чугуновский» и винодельческим комплексом «Поместье Голубицкое». Кроме того, ей принадлежит сеть розничных магазинов «ВинЛаб».