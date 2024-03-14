Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России

Компания «Лента», один из крупнейших российских ритейлеров, ранее заявила агентству, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, включая Milka и Alpen Gold.
«ООО “Мон’дэлис Русь” продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — отметили в пресс-службе.
Также там уточнили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, у покупателя будет возможность купить эту продукцию в других магазинах.
При этом ассортимент «Ленты» и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самой компании «Лента», пояснили в пресс-службе.
Mondelez International — один из крупнейших производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании располагается в штате Иллинойс. Представительство в России появилось в 1994 году, среди известных брендов этого производителя — шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.