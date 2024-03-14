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Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ООО «Мон’дэлис Русь» (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует показателям 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Источник: Michele Blackwell/CC0

Компания «Лента», один из крупнейших российских ритейлеров, ранее заявила агентству, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, включая Milka и Alpen Gold.

«ООО “Мон’дэлис Русь” продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году», — отметили в пресс-службе.

Также там уточнили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, у покупателя будет возможность купить эту продукцию в других магазинах.

При этом ассортимент «Ленты» и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самой компании «Лента», пояснили в пресс-службе.

Mondelez International — один из крупнейших производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании располагается в штате Иллинойс. Представительство в России появилось в 1994 году, среди известных брендов этого производителя — шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.