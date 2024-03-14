Новым гендиректором «Интер РАО» назначили Сергея Дрегваля

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО “Интер РАО” Ковальчука Бориса Юрьевича “14” марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО “Интер РАО” Дрегваля Сергея Георгиевича с “15” марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества», — говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.