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Новым гендиректором «Интер РАО» назначили Сергея Дрегваля

Сергея Дрегваля назначили гендиректором «Интер РАО» вместо Ковальчука.
Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Совет директоров «Интер РАО» принял решение, что Борис Ковальчук покидает свой пост генерального директора, его место с 15 марта сроком на 5 лет займет член правления — первый замгендиректора Сергей Дрегваль, сообщила компания.

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО “Интер РАО” Ковальчука Бориса Юрьевича “14” марта 2024 года… Избрать Генеральным директором ПАО “Интер РАО” Дрегваля Сергея Георгиевича с “15” марта 2024 года сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества», — говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль был назначен членом правления — первым заместителем генерального директора «Интер РАО» 1 марта сроком на 5 лет.

«Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания является единственным оператором экспорта и импорта электроэнергии в РФ.