Квартальная прибыль Foxconn выросла на 33%

Foxconn также заявил об оптимистичных ожиданиях от 2024 года — ранее его прогнозы были более консервативны. Хорошие прогнозы связаны прежде всего с ростом спроса на ИИ-серверы — Foxconn ожидает, что спрос на них в период с 2023 по 2025 год будет расти на 30% ежегодно, и рост соответствующего бизнеса компании будет находиться примерно на таком же уровне или выше. Также Foxconn прогнозирует лучший, чем ожидалось ранее, рост спроса на сетевое и облачное оборудование и «умную» потребительскую электронику. В целом же показатели подразделения по потребительской электронике, скорее всего, останутся на уровне 2023 года из-за сохраняющегося довольно низкого спроса.