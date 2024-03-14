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Квартальная прибыль Foxconn выросла на 33%

Чистая прибыль главного поставщика комплектующих для Apple — Hon Hai Precision Industry (торговое наименование — Foxconn) в четвертом квартале выросла на 33%, составив 53,1 млрд тайваньских долларов ($1,7 млрд). Результат оказался существенно лучше прогнозов аналитиков и стал самым значительным квартальным ростом с начала 2021 года. Выручка в четвертом квартале снизилась на 6%, до $1,9 трлн тайваньских долларов ($60,3 млрд). За 2023 год в целом чистая прибыль Foxconn увеличилась на 0,4%, составив 142,1 млрд тайваньских долларов ($4,5 млрд). Выручка за год снизилась на 7%, до $6,2 трлн тайваньских долларов ($196,7 млрд).
Источник: Reuters

Foxconn также заявил об оптимистичных ожиданиях от 2024 года — ранее его прогнозы были более консервативны. Хорошие прогнозы связаны прежде всего с ростом спроса на ИИ-серверы — Foxconn ожидает, что спрос на них в период с 2023 по 2025 год будет расти на 30% ежегодно, и рост соответствующего бизнеса компании будет находиться примерно на таком же уровне или выше. Также Foxconn прогнозирует лучший, чем ожидалось ранее, рост спроса на сетевое и облачное оборудование и «умную» потребительскую электронику. В целом же показатели подразделения по потребительской электронике, скорее всего, останутся на уровне 2023 года из-за сохраняющегося довольно низкого спроса.

Другие компании также улучшают показатели в связи с резким ростом спроса на продукты, связанные с ИИ. Так, Nvidia увеличила годовую прибыль почти в семь раз благодаря интересу к ИИ-чипам.

Ранее власти Китая инициировали расследование в отношении тайваньской компании. Формальным поводом для него стали подозрения в налоговых махинациях и сомнения в добросовестном использовании земель.

Яна Рождественская