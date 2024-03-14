Группа «Элемент» запланировала привлечь в 2024 году на IPO до ₽15 млрд

Эксперты позитивно смотрят на перспективы «Элемента», ожидая высокий спрос на IPO со стороны частных и институциональных инвесторов. Среди преимуществ группы — лидирующее положение на растущем рынке микроэлектроники и государственная поддержка сектора. В УК «Альфа-Капитал» считают, что даже ₽100 млрд — это адекватная оценка бизнеса. В УК «Арикапитал» отметили, что оценка компании в этом сегменте потенциально может составить семь-восемь годовых прибылей по МСФО.