Группа «Элемент» запланировала привлечь в 2024 году на IPO до ₽15 млрд

Группа компаний «Элемент» планирует провести IPO до конца 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. «Элемент» — это самый крупный в России производитель микроэлектроники. На IPO он, по данным издания, рассчитывает привлечь ₽10−15 млрд при оценке в ₽100−150 млрд.
Собранные средства компания планирует направить на финансирование масштабной инвестпрограммы. «Элемент», «Ростех» и АФК «Система», которым принадлежит группа, не прокомментировали информацию о готовящемся IPO.
Группа компаний «Элемент» была создана на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» в 2019 году. Сейчас в группу входят одноименная компания, зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ и ряд других структур. Компании группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.
Эксперты позитивно смотрят на перспективы «Элемента», ожидая высокий спрос на IPO со стороны частных и институциональных инвесторов. Среди преимуществ группы — лидирующее положение на растущем рынке микроэлектроники и государственная поддержка сектора. В УК «Альфа-Капитал» считают, что даже ₽100 млрд — это адекватная оценка бизнеса. В УК «Арикапитал» отметили, что оценка компании в этом сегменте потенциально может составить семь-восемь годовых прибылей по МСФО.
«К сожалению, компания не публикует финрезультаты, но оценка в ₽100−150 млрд выглядит вполне справедливо», — полагает эксперт Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.
Отчетность по МСФО группа не раскрывает. В 2020 году головная структура группы получила выручку ₽553 млн, следует из последней опубликованной отчетности по РСБУ. «Микрон» в последний раз публиковал результаты за 2021 год — по его итогам выручка по РСБУ составила ₽5,7 млрд, а чистая прибыль — ₽257 млн.
Если «Элементу» удастся привлечь ₽15 млрд, то это может стать крупнейшим в России IPO после кризиса. Пока же самое крупное размещение — это IPO оператора АЗС «Евротранс», который в ноябре 2023 года привлек ₽13,5 млрд.
В целом же для размещений технологических компаний в 2023—2024 годах был характерен высокий интерес со стороны инвесторов. Так, на IPO «Группы Астра» и «Диасофт» спрос в разы превысил предложение, а в первый день бумаги обеих компаний взлетели на 40%.