Финансист раскрыл, когда кредиты приносят прибыль

Сейчас в выгодном положении те, кто получил кредит по прежним ставкам. Проценты по таким долгам ниже, чем нынешние депозитные ставки. Например, еще год назад были кредиты под 12—14 процентов годовых, а сейчас ставки по депозитам 15—16 процентов. В этом случае выгоднее не гасить долг досрочно, а положить деньги на вклад, получив прибыль. Выгодны могут быть и карты с длинным (до 180 дней) беспроцентным периодом. В этом случае вместо погашения долга лучше опять-таки воспользоваться вкладом.