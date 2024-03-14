Эксперты зафиксировали попытки украсть номера для доступа к онлайн-банку

Ранее в «Сбере» предупредили о попытках мошенников украсть деньги с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка. Злоумышленники от имени сотрудника банка звонят с аккаунта в мессенджере и спрашивают жертву, обновляла ли та недавно приложение. После получения отрицательного ответа поступает второй звонок, в ходе которого мошенники просят включить режим демонстрации экрана для подключения некой «роботизированной системы для диагностики счета» и просят зайти в мобильное приложение. В случае совершения этих действий злоумышленники увидят номера карт, суммы на счетах и коды в СМС от банка, что позволит получить доступ к личному кабинету клиента и украсть деньги, отметили в «Сбере».