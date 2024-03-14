Стоимость нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.