По состоянию на 17.11 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,29% — до 85,11 доллара за баррель, показатель находится выше 85 долларов впервые с 7 ноября. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,63%, до 81,02 доллара.
Стоимость нефти марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 7 ноября
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала ноября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.