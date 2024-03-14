ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале

В Новосибирске в четверг прошла сессия ЦБ «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект».
«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года, именно показатели годовой инфляции, именно в силу эффектов базы. Потому что весной прошлого года, во втором квартале прошлого года месячные темпы роста были достаточно низкие», — сказал он.
По словам Гангана, текущие инфляционные тенденции, которые складываются в целом, соответствуют тому базовом прогнозу, который ЦБ закладывал на этот год.
«Можно констатировать две вещи. Первое — это то, что текущие темпы роста цен — это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен», — сказал он.
В феврале Центробанк сообщал, что прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам текущего квартала на уровне 7,6%. Но по итогам года, с учётом проводимой им кредитно-денежной политики, годовая инфляция снизится до 4−4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, считает регулятор.