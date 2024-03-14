ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале

«Можно констатировать две вещи. Первое — это то, что текущие темпы роста цен — это рост месячной инфляции в пересчёте на год. Они прошли свои максимумы, которые мы наблюдали осенью этого года, и сейчас они замедлились, но по-прежнему выше цели, и ЦБ внимательно следит именно за текущими темпами роста цен», — сказал он.