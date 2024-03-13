В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

Представитель парламентария подтвердил получение документа. Источник «Известий», знакомый с ситуацией, отметил, что 12 марта в парламенте прошло экспертное совещание, на котором обсуждалась в том числе инициатива ассоциации.
Сегодня не только ввезенная импортная техника находится под защитой норм интеллектуального права, но и ее ремонт, указано в документе. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей.
В России несколько подобных исков уже рассматривал суд по интеллектуальным правам и постановил конфисковать самовольно восстановленные запчасти, убедились «Известия».