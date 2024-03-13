В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

Сегодня не только ввезенная импортная техника находится под защитой норм интеллектуального права, но и ее ремонт, указано в документе. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей.