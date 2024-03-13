В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold

Американская компания Mondelez International, производитель шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, отказалась поставлять свои товары, в том числе Milka и Alpen Gold, в магазины сети «Лента» по предложенным закупочным ценам. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера в ответ на запрос о пропаже из ассортимента продукции Mondelez.
«В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям», — пояснили в пресс-службе сети.
Там уточнили, что в некоторых магазинах остатки товаров еще можно найти.
РБК направил запрос в Mondelez и обратился за комментарием к представителю торговой сети «Лента».
Производитель подчеркивал, что его товары являются «основным продуктом повседневного спроса для простых людей», а приостановка деятельности «означала бы прекращение части поставок продовольствия для многих семей». Однако Mondelez объявили корпоративный бойкот некоторые компании, в том числе авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть Elkjop, а Киев внес ее в украинский список «международных спонсоров войны».
В феврале агентство Reuters сообщило, что исполнительный директор европейского отделения Mondelez Винс Грубер назвал российское подразделение «автономной организацией», куда был назначен новый генеральный менеджер по России Алексей Блинов. «Продукция, продаваемая в России, теперь производится и распространяется на месте, без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу», — уточнил Грубер.
Mondelez принадлежат три фабрики в России — фабрика «Большевик», производство в Покрове и фабрика в Великом Новгороде. Она владеет брендами 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc и другими. Mondelez International работает в 160 странах мира.