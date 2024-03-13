В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold

Американская компания Mondelez International, производитель шоколада Milka и Alpen Gold, а также печенья OREO, отказалась поставлять свои товары, в том числе Milka и Alpen Gold, в магазины сети «Лента» по предложенным закупочным ценам. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера в ответ на запрос о пропаже из ассортимента продукции Mondelez.