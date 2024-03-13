В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению

С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.