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В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что «распределение налогового бремени должно быть более справедливым».

«Работа уже ведется точно. (На уровне — ред.) Госдумы и правительства, понятно, что они будет плотно взаимодействовать. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — сказал Аксаков.

С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.

Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.