В ГД рассказали о работе над поправками по прогрессивному налогообложению

Ранее в среду президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что «распределение налогового бремени должно быть более справедливым».
«Работа уже ведется точно. (На уровне — ред.) Госдумы и правительства, понятно, что они будет плотно взаимодействовать. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — сказал Аксаков.
С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.