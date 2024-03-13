Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков

От первых двух причин лекарство одно: очень внимательно читать договор, даже если в банке вам намекают, что вы тянете время. «Помните латинский принцип: “При сомнении воздерживайся!”. Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем», — предупреждает эксперт.