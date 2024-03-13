Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков

Она назвала три наиболее часто встречающиеся причины: банк специально усложняет положения договора и прописывает невыгодные для клиента условия мелким шрифтом, сам потребитель плохо читал договор, а также техническая ошибка.
От первых двух причин лекарство одно: очень внимательно читать договор, даже если в банке вам намекают, что вы тянете время. «Помните латинский принцип: “При сомнении воздерживайся!”. Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем», — предупреждает эксперт.
Бывает, что в договоре прописывают необходимость оплаты допуслуг, а по кредитке начисляют проценты на непогашенную часть лимита, даже если это один рубль. Иногда банк неправильно определяет сумму последнего платежа и продолжает начислять проценты на задолженность. В этом случае СМС-оповещения перестают приходить из-за «сбоя системы», так что о долге вы узнаете сильно позже, когда уже набежит значимая сумма.
Технические ошибки действительно случаются, но исправить их значительно проще, чем изменить условия договора, который вы уже подписали, заключила Атласкирова.