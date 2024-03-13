Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на яйца и мясо кур

Ранее, 28 февраля, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский сообщил, что в стране наметилась тенденция к снижению цен на яйца. Он уточнил, что служба направила в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца. Кроме того, глава ФАС отметил, что ведомство возбудило 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства.