Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на яйца и мясо кур

«В результате принимаемых мер по насыщению внутреннего рынка продукцией птицеводства ценовая динамика на мясо кур и яйца остается стабильной», — сообщили в министерстве.
За последнюю неделю стоимость курятины у производителей показала нулевую динамику и составила в среднем 156,63 ₽ за кг. Яйца первой и второй категорий подешевели на 0,8% — до 87,89 ₽ и 79,36 ₽ за десяток соответственно.
«Снижение отпускных цен транслируется и в розницу, где этот тренд наблюдался в течение февраля и продолжился на прошедшей неделе», — подчеркнули в Минсельхозе.
Кроме того, благодаря хорошим урожаям основных сельхозкультур сохраняется стабильная ситуация на рынке круп.
«За счет высокого сбора гречихи в прошлом году сокращаются отпускные цены на гречневую крупу. За неделю гречка подешевела у производителей на 2%. В настоящее время ее стоимость на 22,3% ниже, чем год назад», — уточнили в министерстве.
Ранее, 28 февраля, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский сообщил, что в стране наметилась тенденция к снижению цен на яйца. Он уточнил, что служба направила в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца. Кроме того, глава ФАС отметил, что ведомство возбудило 10 дел против производителей яиц за нарушение антимонопольного законодательства.
В конце 2023 года в России выросли цены на куриные яйца. 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства — нет. При этом он выразил мнение, что ситуация с ценами будет улучшаться.