Маск посетил завод Tesla под Берлином, который простаивал после поджога

Производство автомобилей на заводе было приостановлено 5 марта, утром 13 марта оно возобновилось.
Маск выступил перед сотрудниками фабрики, на сцену он вышел с сыном по имени X Æ A-12 на плечах.
«Мы все держимся вместе и не относимся к тому, что здесь произошло, легкомысленно. Я рад, что мы можем начать сначала», — сказал предприниматель сотрудникам.
5 марта возле завода Tesla в Грюнхайде загорелась опора высоковольтной линии электропередачи, в результате на производстве и в соседних городах отключилось электричество. Ответственность за нападение взяла на себя левая экстремистская группировка Vulkangruppe.
«Tesla потребляет землю, ресурсы, людей, рабочую силу и выплевывает внедорожники, машины для убийств и грузовики-монстры. Наш подарок на 8 марта — отключить Tesla», — заявили в движении.
Гигафабрика в Берлине открылась в марте 2022 года. На заводе производят детали для машин Tesla, а также собирают седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.