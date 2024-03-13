Китайский девелопер Country Garden пропустил выплату по облигациям

Девелопер Country Garden (тикер 2007) впервые пропустил выплату купона по облигациям в юанях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Застройщик находится в сложном финансовом положении уже несколько месяцев. В октябре 2023 года компания допустила дефолт по своему долларовому долгу, но продолжала выплаты по долговым бумагам, номинированным в юанях.
Основное подразделение застройщика не выплатило купон на сумму 96 млн юаней ($13 млн) по облигациям со ставкой 4,8% в юанях со сроком погашения в 2026 году. Срок выплаты купона наступил во вторник, 12 марта. Для платежа предусмотрен льготный период в 30 торговых дней. Невыплата Country Garden купонов по облигациям в течение 30-дневного льготного периода приведет к объявлению дефолта.
Акции Country Garden подешевели на 4,92%, до 0,58 гонконгского доллара, по итогам торгов на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) 13 марта. Всего с начала года бумаги подешевели более чем на 25%. Долларовые бонды Country Garden торгуются примерно по цене 8% от номинала.
В феврале суд Гонконга получил ходатайство кредитора о ликвидации строительной компании. Иск был подан из-за невыплаты кредита в размере 1,6 млрд гонконгских долларов ($205 млн) кредитором Ever Credit Limited, подразделением Kingboard Holdings, зарегистрированной в Гонконге. Судебное заседание назначено на 17 мая. Судебный процесс может способствовать тому, что застройщик предложит план реструктуризации долга.
Контрактные продажи компании в феврале 2024 года упали на 85% по сравнению с прошлым годом — до 3,72 млрд юаней ($516,8 млн). В январе продажи сократились на 75% по сравнению с январем 2023 года — до 5,49 млрд юаней. Покупатели недвижимости в Китае избегают застройщиков, допустивших дефолт по долгам, опасаясь их способности завершить жилищные проекты, пишет издание.
Компания Country Garden заявила, что будет полагаться на собственные ресурсы для окончания строительства уже проданных жилищных проектов. В этом году Country Garden планирует построить 480 тыс. квартир. В 2023 году компания построила 600 тыс. квартир для покупателей жилья в 249 городах.
По данным Reuters, общий объем обязательств Country Garden составляет $200 млрд. В эту сумму входит офшорный долг в размере $11 млрд, который считается дефолтным. За последние несколько лет уже несколько застройщиков, в том числе China Evergrande Group (3333), объявили дефолт по долгам либо начали процесс реструктуризации долга, чтобы избежать процедур банкротства или ликвидации.
Инвестиционная холдинговая компания Country Garden (тикер 2007) была основана в 1992 году. Компания является одним из крупнейших китайских застройщиков. Она занимается строительством и управлением недвижимостью, инвестициями в недвижимость, а также строительством и управлением гостиницами. На биржу Гонконга компания вышла в 2007 году.