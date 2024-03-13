Китайский девелопер Country Garden пропустил выплату по облигациям

Контрактные продажи компании в феврале 2024 года упали на 85% по сравнению с прошлым годом — до 3,72 млрд юаней ($516,8 млн). В январе продажи сократились на 75% по сравнению с январем 2023 года — до 5,49 млрд юаней. Покупатели недвижимости в Китае избегают застройщиков, допустивших дефолт по долгам, опасаясь их способности завершить жилищные проекты, пишет издание.