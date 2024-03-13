Глобальные дивидендные выплаты достигнут рекордных $1,7 трлн в этом году

Российский рынок в этом году также увидит рекордные дивиденды на триллионы рублей. Так, в «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что совокупный обьем выплат приблизится к ₽5,1 трлн. Из этой суммы более половины, или ₽2,9 трлн, ожидается от представителей нефтегазового сектора. Самые крупные дивиденды в этом году, по мнению аналитиков брокера, может выплатить ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд.