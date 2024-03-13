Глобальные дивидендные выплаты достигнут рекордных $1,7 трлн в этом году

В 2024 году 1200 самых крупных по капитализации компаний могут выплатить дивиденды на рекордные $1,72 трлн. Об этом говорится в исследовании британского инвестиционного фонда Janus Henderson, на которое ссылается MarketWatch. Текущий исторический максимум по совокупному объему дивидендных выплат был установлен в 2023 году и составил $1,66 трлн.
«Пессимизм в отношении мировой экономики в 2023 году оказался необоснованным, и хотя перспективы остаются неопределенными, у дивидендов хорошая поддержка. Денежный поток корпораций в большинстве секторов остается сильным и обеспечивает достаточную мощь для выплаты дивидендов и обратного выкупа акций», — полагает глава отдела Janus Henderson по доходам от глобального акционерного капитала Бен Лофтхаус,
Он оптимистично смотрит на перспективы дивидендных выплат в 2024 году, хотя и признает, что повышение процентных ставок, влияющее на экономику с некоторым лагом, будет продолжать оказывать эффект на дивиденды за счет замедления темпов роста мировой экономики и увеличения стоимости финансирования для компаний.
В 2023 году крупнейшие компании увеличили дивиденды на 5% по сравнению с уровнем 2022 года. По данным Janus Henderson, в прошлом году 86% из этих 1200 компаний повысили дивиденды либо оставили их на прежнем уровне.
Выплаты снизились в горнодобывающем секторе, однако это было компенсировано ростом выплат со стороны банков. Они в прошлом году направили акционерам в общей сложности $220 млрд, что на 15% больше, чем годом ранее. На банковский сектор пришлось 26% от совокупного размера дивидендов в 2023 году.
Половина из топ-10 плательщиков дивидендов в 2023 году — это американские компании. Лидером по объему выплат в 2023 году стала Microsoft, следом идет Apple. Хотя дивидендная доходность у акций обеих компаний невелика — 0,74% и 0,56% соответственно — в общей сложности инвесторы получили от Microsoft и Apple весьма крупные суммы. По данным Barron's, Microsoft выплатила своим акционерам $20,7 млрд, а Apple — $14,9 млрд.
На третьем месте по размеру дивидендов в 2023 году расположилась Exxon Mobil, на четвертом — China Construction Bank. Замыкает топ-5 еще одна китайская компания, только уже из нефтяного сектора — PetroChina.
Российский рынок в этом году также увидит рекордные дивиденды на триллионы рублей. Так, в «Тинькофф Инвестициях» ожидают, что совокупный обьем выплат приблизится к ₽5,1 трлн. Из этой суммы более половины, или ₽2,9 трлн, ожидается от представителей нефтегазового сектора. Самые крупные дивиденды в этом году, по мнению аналитиков брокера, может выплатить ЛУКОЙЛ — ₽847 млрд.