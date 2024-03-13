ЦБ и Генпрокуратура разработают меры по борьбе с «раздолжнителями»

Банки активизировали борьбу с «раздолжнителями» — компаниями, которые предлагают гражданам консультации по личному банкротству или «списанию долгов». Участники рынка обсуждают с ЦБ и Генпрокуратурой поправки в закон «О рекламе», запрещающие рекламу таких услуг, рассказал РБК источник в крупной кредитной организации. О намерении кредиторов решить проблему с «раздолжнителями» также сообщил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский: «Сейчас мы совместно с банковским сообществом пытаемся с этим бороться. У нас есть предложение [поправок] в закон “О рекламе”, которые ограничат такого рода рекламные кампании в интернете».